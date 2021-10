Taraftarlardan Başkan Güder'e ziyaret

Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek üyeleri, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya, tribün lideri Serdar Kaplan ve dernek üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Dernek başkanı ve üyeleri, Başkan Güder'e Yeni Malatyaspor'a verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ederek, arkasında ‘44 numara' ve ‘Osman Güder' yazılı Yeni Malatyaspor formasını hediye etti. Ziyaretlerinden dolayı Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek üyelerine teşekkürlerini ileten Başkan Güder ise Süper Ligdeki temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligdeki son durumunu değerlendirerek, ligde ortaya koyduğu başarılı performansın tüm Malatya halkını büyük sevince boğduğunun da altını çizdi.

Misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Dernek üyelerimizle birlikte başkanımızı ziyaret ettik. Malatyaspor ortak paydamızdır ve bu şehrin bir markası olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağ olsun Malatyaspor'un yenmesiyle sevinen yenilmesiyle üzülen bir başkanımız var. Başkanımızın her zaman Malatyaspor'un yanında olduğunu biliyoruz. Destekleri büyük. Bu destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Malatyaspor'umuza başarılar diliyorum”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle taraftar grubu derneğimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu cefakar taraftarlarımız yaz demeden kış demeden her zaman sevdalısı oldukları takımlarının yanında olmuştur. Bunun yansıması da takıma olumlu yönde yansır. Yeni Malatyaspor bizim ortak paydamızdır. Malatya'nın ortak paydasıdır. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Sarı kırmızılı takımımız bir teknik direktör değişikliğine gitmiştir ve bunun sonucu puansal olarak takıma olumlu yansımıştır. Eski teknik direktör İrfan Buz'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Marius Sumudica'ya başarılarının devamını diliyorum. Ligde 2'de 2 yapan takımımızın bu güzel gidişatı bizleri mutlu ediyor, tüm Malatya halkını sevince boğuyor. Malatyaspor ligde mağlup olduğu zaman herkeste moral motivasyon düşüyor. Kazandığı zaman da hangi sorun ve sıkıntı olsa da mutlu oluyoruz. Futbolumuza ve takımımıza her zaman sahip çıkmamız lazım. Ülke olarak her ne kadar ekonomik sıkıntılar yaşasak da Battalgazi Belediyesi olarak Malatyaspor'umuz söz konusu olduğu zaman taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sizlerinde bildiği üzere bizim bölgemizde birçok amatör spor kulüpleri var. O kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanması için bizler her zaman destek oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bizimde bir kulübümüz var. Yani sporun hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hafta boyu stresimizi maç izlerken atıyoruz. Spor bizi bir araya getiren ortak noktamız. İnşallah ortak sevdamız olan Malatyaspor'un ligdeki bu başarısı devam eder. Taraftar gruplarımızın Malatyaspor'umuzun üzerinde büyük emekleri ve bu emeklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.