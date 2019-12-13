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Taraftarlardan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek Malatya futboluna verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek Malatya futboluna verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.


Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yöneticilerin yer aldığı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a adının yazılı olduğu 44 numaralı forma hediye edildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, Malatya futbola her zaman destek olduklarını başta Yeni Malatyaspor olmak üzere diğer futbol kulüplerine de gerekli desteği esirgemediklerini paylaştı.


Dernek Başkanı Ender Kaya da Gürkan'a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Sizler şehrimizin hamisi durumundasınız. Bugüne kadar başta Yeni Malatyaspor olmaz üzere futbola gerekli katkıları sunmanız bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bu anlamda taraftarlar olarak size teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

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