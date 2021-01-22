Taraftarlardan Havaalanı Müdürü Akyüz'e destek teşekkürü

Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği, kendilerine destek sunan Malatya Erhaç Havaalanı Müdürü Serdar Akyüz'ü ziyaret ederek teşekkür etti.

Dernek Başkanı Ender Kaya ile yönetim kurulu üyeleri, resmi kurum ziyaretleri kapsamında Malatya Erhaç Havaalanı Müdürü Serdar Akyüz'ü ziyaret etti. Ziyarette Akyüz'e derneğin yayın organı ile takvimlerini hediye eden Kaya, "Şehirimizin tüm dinamikleri biraraya gelerek şehriminizin ortak sevdasına sahip çıkacağız" dedi. Havaalanı Müdürü Akyüz ise "Kentin ortak değeri olan takımımıza hep destek tam destek. Başka Malatya yok başka Malatyaspor yok" şeklinde konuştu.