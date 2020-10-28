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Taraftarlardan kurum ziyaretleri

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, kurum ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakçileri olan şirketleri ziyaret etti.


Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyor. Dernek Başkanı Ender Kaya ve yönetimi son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı'yı, MASKİ Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Yalınkılıç ile MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç'u makamlarında ziyaret ettiler.


Ziyaretlerde kurum müdürlerine Yeni Malatyaspor forması hediye eden Dernek Başkanı Ender Kaya, şehrin ortak paydası olan Yeni Malatyaspor'un son haftalarda aldığı başarılı sonuç ile ligde yükselişe geçtiğini ve taraftarlar olarak da takımın her zaman yanında yer alacaklarını dile getirdi.

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