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Tarihe tanıklık ettiler

Malatya’dan Çanakkale’ye giden gençler, tarihe tanıklık ettiler.

Malatya'dan Çanakkale'ye giden gençler, tarihe tanıklık ettiler.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Beydağı Gençlik Merkezi üyesi yaklaşık 50 kişi, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgelerde tarihe yeniden tanıklık ettiler.


Bir otobüsle Çanakkale'ye giden gençler, Milli Mücadele Kampı'na katıldı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy söylemiş olduğu , “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor" dizelerini Çanakkale'de hatırlarına getiren gençler, Milli Mücadele Kamp programı kapsamında Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgelerde tarihe yeniden tanıklık etmenin heyecanını yaşadılar.

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