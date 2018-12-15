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Tarihi bina, eski ihtişamlı günlerine kavuştu

Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak Malatya’da yapılan tarihi bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte eski ihtişamlı günlerine kavuştu.

Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak Malatya'da yapılan tarihi bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte eski ihtişamlı günlerine kavuştu.


Osmanlı'nın son dönem eserlerinden ve Abdülhamit Han döneminde 1893'te Redif Asker Alma merkezi olarak yapılan tarihi bina, kentte uzun yıllar Askerlik Şubesi olarak hizmet verirken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne devri sağlandı. Tarihi binanın Battalgazi Belediyesi'ne devrinin sağlanması ile birlikte restorasyon çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tamamı beton sıvalarla kaplı olan tarihi binanın duvarlarındaki beton sıvalar kazılarak, taş duvarların ortaya çıkması sağlandı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tarihi bina eski ihtişamlı günlerine kavuştu. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesindeki tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda Kent Müzesi konseptiyle hizmete sunulacak olan eski Askerlik Şubesi binasının aslına kavuştuğunu söyledi. Başkan Gürkan, "Redif Asker Alma binası olarak Abdülhamit döneminde inşa edilen bina Osmanlı'nın son dönem şaheserlerinden biridir. İçerisinde kerpiç, ahşap ve taş mimarisinin güzel örnekleri var. Taş, ahşap ve kerpiç mimarisi açısından bina başlı başına bir müze konumundadır. Binanın kentin hafızasını koruyacak eserlerle donatılması ve kent müzesi yapılması ile şehirde aidiyet olgusunun oluşturulması için önemli bir kazanım elde edilecektir” diye konuştu.

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