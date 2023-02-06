İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tarihi cami depremde yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya'da geçtiğimiz yıl restore edilerek ibadete açılan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.


Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan çok sayıda iş yerinin de hasar gördüğü kentte aralıksız süren yoğun kar yağışı ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.