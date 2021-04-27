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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı

Malatya’da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma ekipleri tarafından istihbarat çalışması neticesinde, 2 şüpheli şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akçadağ ilçesinde iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 171 adet av tüfeği kara kutusu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgulamasının devam ettiği kaydedildi.

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