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Tarihi eserler ve silah ele geçirildi

Malatya’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eserler ve silah ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malatya - Elazığ kara yolu Kale İlçesi Kömürhan Köprüsü Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 73 adet fişek, 8 adet değişik renk ve ebatta tarihi değeri olduğu değerlendirilen doğal taş parçaları, 56 adet sikke, 2 adet yeraltı tarama sistemi cihazı, 1 adet el dedektörü ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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