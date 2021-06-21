Tarihi Yeşilyurt Konakları kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle bölgenin tarihini ve medeniyetini ön plana çıkartan konaklar ve müzelere dönüşümü sağlanan Çırmıktı Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, 24 ve 25 Haziran'da Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliklerle kapılarını misafirlerine açacak.

Tarihi Yeşilyurt Konakları'nın bulunduğu bölgedeki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehteran Takımı gösterileri, sportif etkinlikler, dalbastı kiraz ile kiraz yaprağı sarma yarışmaları, yöresel yemek sunumları ve müzik dinletilerini içerisine alan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Çırmıktı Lezzet Caddesi'ndeki restorasyon ve dönüşüm projeleriyle bölgenin tarihi, medeniyeti, kadim meslekleri ve yöresel lezzetlerini günümüzden geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Bir zamanlar atıl vaziyette bulunan buradaki tarihi tescilli konaklarımızı satın alıp, kamulaştırma ve resmi işlemlerin ardından Butik Otel, Mutfak Sanatları Merkezi, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, (DAP) Kütüphanesi ve Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi Binasına dönüşümünü sağlayarak, günümüzden geleceğe çok değerli eserler emanet edeceğiz. Lezzet Caddemiz planlı ve titiz çalışmalarımız neticesinde Yeşilyurt'un tarihine, doğal güzelliklerine ve ismine yakışır bir hüviyete kavuştu” dedi.

Geleneksel mimari desenlere sahip konak ve müzelerin olduğu bölgenin etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel ruhuna yakışır ölçülerde iç ve dış mimarisini yaptığımız buradaki kültürel mekanlarımız için çok titiz ve planlı bir çalışma döneminden geçtik, çok uğraştık, çok emek verdik. El emeği göz nuru yöresel eşyaların satıldığı mekanlardan yöresel lezzetlerimizin yapılışından hazırlanışına ve sunumuna, sokak oyunlarından kadim mesleklerimizin tanıtımına kadar çok güzel alanlar oluşturduk. Tarihi değerlerimizi ön plana koyarak yaptığımız buradaki restorasyon projelerimizle, Anadolu kültürü ve medeniyetinin tüm zenginliklerine sahip Çırmıktı'mızın tarihsel ve kültürel hazinelerini geleceğe taşımış oluyoruz. Projelerimize destek veren tüm kamu ve kurumlarımız başta olmak üzere buranın güzelleşmesinde katkılarını esirgemeyen muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. 24 ve 25 Haziran'daki mehteran takımı gösterileri, dalbastı kirazı ve kiraz yaprağı sarma yarışması ödül törenleri, sportif etkinlikler, müzik dinletileri ve değişik aktivitelerle, büyük bir uğraş verdiğimiz buradaki konaklarımızı ve müzelerimizin kapılarını herkese açmış olacağız. İki gün sürecek olan etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz. Bu güzelliği, coşkuyu ve heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar, restorasyon projeleriyle bölge ekonomisinin hareketlenmesine katkı sunduklarını da ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistlerimizi burada en güzel şekilde misafir edip, tarihi mekanlarımızda ağırlayacağız. Buraya gelecek olan misafirlerimiz Butik Otelimizin sakin ortamında dinlendikten sonra yöresel yemeklerimizden tadacak, yöresel eşyalarımızdan satın alacak, bölgemizin tüm güzelliklerini bire bir görme fırsatına kavuşacak. Kültürel yatırımlar neticesinde bu bölgemiz ciddi seviyede hareketlenecek, burayı turizm merkezine dönüştürüp bölge ekonomisinin de canlanmasına katkı sunacağız. Çevre düzenlemesi, aydınlatmaları, Arnavut kaldırımları, süslemeleri ve sokak sağlıklaştırma projelerimizle burası her yönüyle güzel ve etkileyici bir görüntüye kavuştu. Sinema ve dizi çekimlerinin yanı sıra dünya evine giren genç çiftlerimiz buraya çok yoğun ilgi gösteriyorlar, fotoğraf kareleriyle o güzel anlarını kayıt altına alıyorlar. İlgi her geçen gün artıyor. Burası ne kadar çok tanınır ve bilinirse o denli de Yeşilyurt'umuz tanınır. Tek amacımız bölgemizin tarihini, gastronomisini, kültürünü, yemeklerini ve anılarını hem tanıtmak hem de gelecek kuşaklara taşımaktır” diye konuştu.