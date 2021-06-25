Tarihi Yeşilyurt konaklarında heyecanlı ve coşku dolu anlar yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projeleriyle bölgenin tarihsel mirasının geleceğe taşınmasında önemli bir misyon üstlenen Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ‘En İyi Kiraz', ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi' ve ‘Yöresel Kiraz Yaprağı Sarması' yarışması ödül töreni kapsamında kültürel etkinlikler düzenlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Çırmıktı Lezzet Caddesinde gerçekleşen ve iki gün sürecek olan programın açılış törenine, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habib Ahmet Şahin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütleri Başkanları, yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lezzet Caddesinde ki etkinlikleri takip eden vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından yöresel yemek ikramlarında bulunurken, çocuklara balon ve şeker dağıtıldı. Renkli bir ortamın oluştuğu Lezzet Caddesinde çocuklar için boyama etkinlikleri düzenlenirken, kadınların ele emeği göz nuru eserleri de sergilendi.

Etkinliklerin ilk gününe katılan tüm misafirlere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarihsel ve kültürel mirasını günümüzden geleceğe taşımak adına geleneksel mimari desenlerle tasarımını yapıp farklı temalı konak ve müzelere dönüşümü sağlanan Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında Yeşilyurt'un ismine yakışır güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un köklü tarihinden aldıkları ilhamla birlikte kültürel zenginlikleri, sokak oyunları, yöresel yemekleri ve doğa harikası bölgeleri turizme kazandırmak adına büyük mesafeler kat ettiklerini hatırlatan Çınar, “Doğa ile tarihinin bütünleştiği, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle Anadolu mozaiğinin tüm zenginliklerine sahip Yeşilyurt bir tarih kentidir, medeniyet kentidir, gastronomisi ve doğa harikası bölgeleriyle eşsiz güzelliklere sahiptir. Çırmıktı'yı turizm merkezine dönüştürmek hedefiyle gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimizle tarihsel ve kültürel hazinelerimizi geleceğe nesillere taşımış oluyoruz. Toplumları ve milletleri ayakta tutan; gelenekleri, görenekleri ve kültürleridir. Güçlü bir tarihe sahip olan Yeşilyurt'un bu kadim değerlerini ön plana çıkarmak adına büyük bir emek sarf ederek çok değerli kültürel mekanlarımızı Yeşilyurt'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan güzel ilçemizin hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel, hem de çevresel olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması için gayret ediyoruz. Bir taraftan temel Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürken, bir taraftan da kültür merkezleri, kütüphaneler, müzeler, kültür konakları açıyor ve yaygın bir şekilde Yeşilyurt'un geleceğine yatırım yapıyoruz. Yeşilyurt'un modern yüzü olan yeni imar alanlarını plânlarken bir taraftan da kadim semtlerimizi ilçemizin hafızası olarak korumaya ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bütün bunları yaparken doğayı korumaya ve yeni yeşil alanlar açmaya özen gösteriyoruz. Amacımız ve gayretimiz siz kıymetli hemşerilerimizin daha mutlu ve daha müreffeh bir yaşam sürmenizdir “ dedi.

Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemize adını veren kadim Yeşilyurt'u turizme kazandırmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusunda şu anda içinde bulunduğumuz Lezzet Caddesi'ni turizm merkezine dönüşümünü sağladık. Bu yılki etkinliğimizi Lezzet Caddesi'nde yapıyor olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Burada Belediyemiz tarafından satın alınan Tescilli Yeşilyurt Evlerini, Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, aslına uygun şekilde restore ettik. Her bir konağa farklı bir işlev kazandırarak hem tarihimizi yaşatmaya hem de turizme kazandırmaya çalıştık. Meydan düzenlemesi, sokak sağlıklaştırmaları, dere ıslahı ve çevresinin düzenlenmesi gibi çalışmalarla Çırmıktı'yı bir bütün olarak ele aldık ve ilçemize yakışır bir görünüme kavuşturduk. Allah'a şükürler olsun ki güzel bir netice elde ettik. Görüyoruz ki burada dükkânı olan hemşerilerim de caddenin cazibesinden istifade ederek işyerleri kurmaya başladılar. Çırmıktılılar buraya sahip çıktıkça inanıyorum ki burası Malatyalıların ve dışarıdan gelecek turistlerin uğrak noktası olacaktır. Bu vesileyle davetimize icabet eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin kimliğine yakışır boyutlarda düzenlenen etkinliklerin hazırlık aşamasında büyük bir emk sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarken, bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Cuma günkü etkinliklerimizin de yine aynı şekilde coşku dolu ve heyecanlı geçmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi yarın ki etkinliklerimize davet ediyorum. Biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Çırmıktı Lezzet Caddesindeki etkinliklerin ilk gününde çok güzel bir ortamın oluştuğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, bölgenin tarihi, turizmi, kültürü ve medeniyetini ön plana çıkartan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkürlerini sunarken, “Başkanımız ve ekiplerini gayretini ve çabasını yakından görüyoruz, çok değerli projeler ilçemize kazandırıldı. Lezzet caddemizdeki bu güzel görüntü hepimizi mutlu ediyor. Etkinliklere ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarından sonra Tarihi Yeşilyurt Konaklarının etkileyici ortamında gerçekleşen müzik dinletileri ise unutulmaz ve keyif dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla kurulan ‘Yeşilyurt Muhtarlar Korosu' etkinlikler sırasında ilk kez sahne aldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın isteği üzerine bir araya gelip, aylar süren hazırlık döneminden sonra ilk sahne deneyimi yaşayan mahalle muhtarları, söyledikleri türkülerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattılar. Mahalle Muhtarları keyifli anların yaşandığı müzik dinletisi sonrasında uzun süre ayakta alkışlandı.

Büyük ilgi gören Yeşilyurt Muhtarlar Korusu müzik dinletisinden sonra Sanatçı Mahir Yiğitler ve Elif Tunç'da söyledikleri yöresel türkülerle davetlilere keyifli anlar yaşattılar.

Etkinliklere büyük ilgi gösteren davetliler ve vatandaşlar, Yeşilyurt'un tarihsel ruhuna yakışır öçlülerde yapımı tamamlanan Lezzet Caddesindeki kültürel mekanların yanı sıra bölgenin yöresel lezzetleri, tarımsal ürünleri ve tabiat zenginliklerinin doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşınması adına büyük bir emek sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

‘En İyi Kiraz', ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi' ve ‘Yöresel Kiraz Yaprağı Sarması' yarışması ödül töreni kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerin ikinci günü olan 25 Haziran Cuma günü saat 16:00'da İlçe Kaymakamlığı önünden kortej yürüyüşü başlayacak olup daha sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edilecek. Yerel sanatçıların yanı sıra sanatçı Selahattin Alpay'da etkinliklerde sahne alıp, müzik dinletilerinde bulunacaklar.