Tarım Fuarı 13. kez kapılarını açıyor

Ş. tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı bu yıl 13. kez kapılarını açıyor.

10-14 Nisan tarihlerinde Mişmiş Park Fuar alanında yapılacak olan fuarla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 150 firmanın katılacağı fuarla ilgili bugün bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda tarım sektörü paydaşları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

“Ulusal düzeyde bir fuar”

Toplantıda konuşan, Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Tarım Fuarıyla ilgili çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmayı ziyaret ederek fuarımıza katılmaları için çağrıda bulunduk. Bu çalışmalar sonucunda 150 firmanın katılımı sağlanmıştır. Firmalarımızın 60 tanesi il dışından 90 tanesi ise Malatya'dan katılmıştır. Fuarımız firma katılımı noktasında ulusal düzeyde bir fuar. Ziyaretçi noktasında ise bölgesel bir fuar olma özelliğine sahip. Fuarımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ciddi bir katılım bekliyoruz” dedi.

“Amacımız şehre katkı sağlamak”

Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek, “Amacımız Malatya'daki yetiştiricileri üreticileri hem tarım ekipmanları ile buluşturarak eksikliklerini gidermek hem yarışmalar yaparak verimin artmasına katkı sağlamak. Yarışmalarımız devam edecek, herkesi fuara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Malatya bölgenin lokomotifi”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 8 fuar gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Bu fuarlar arasında tarım fuarı önemli bir fuar. Tarım ve hayvancılık Malatya için çok önemli. Malatya bir yönüyle sanayide koşarken bir yönüyle de insanların çoğunun geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı bir şehir. Dünya ne kadar gelişirse gelişsin teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin gıda en önemli stratejik üründür. Tarım ve hayvancılığa özel önem vermemiz gerekiyor. Malatya bölgenin lokomotif şehridir. Bizim hızımıza göre komşu iller adım atıyor. Bu nedenle bizim yaptıklarımız önce Malatya sonra da bölge için çok önemli. Tarım Fuarı da bu açıdan çok önemli. Katılımlar bizi her sene sevindiriyor. Fuar inşallah hem bölgeye hem de kentimize büyük katkılar vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Başarılı bir organizasyon”

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, fuarın başarılı bir organizasyon olduğunu kaydederek, “Fuarlar sadece düzenlendiği il için değil çevresindeki bölge için de çok önemli organizasyonlar çünkü fuarlarla ilgili sektör temsilcileri o sektörü alanında faaliyet gösteren tüm insanlarla bir araya gelme fırsatı buluyorlar bu anlamda ekonomik hayatımıza ciddi hareketlenme ciddi katkı sağlamaları mümkün oluyor. Diğer taraftan fuarlar aynı zamanda düzenlendiği il içinde önemli bir sosyal hareketliliği sağlıyor bu anlamda Malatya Tarım Fuarı'nın da bu yıl Malatya'nın hem ekonomi hayatına hem de sosyal hayatında iyi bir hareketlenmeye sebep olacağını düşünüyorum” diye konuştu.