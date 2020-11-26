Tarım Platformu Başkanı Akın'dan Kızılay'a ziyaret

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu'yu ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Malatya Tarım Platformu ve aynı zamanda Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Platform başkanı İhsan Akın, Türk Kızılay'ın Malatya'daki başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini ifade ederek, “24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depremi sonrası büyük ölçüde etkilenen Malatya'da vatandaşlarımızın yardımına Kızılay'ın koştuğunu biliyoruz. Depremzedelerin hem barında hem de yemek sorunlarını aksatmadan yerine getirdi. Yine tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinde de yardıma muhtaç ailelerinde yanında olarak gönüllere taht kurdular. Kızılay Malatya Şubesinin başarılı çalışmasında etkin rol oynayan Şube Başkanımız Ramazan Soylu nezdinde tüm Kızılay çalışanlarını kutluyorum ve başarı çalışmalar diliyorum “ ifadelerine yer verdi.

Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel düşünceleri ve bizlere gösterdiği sıcak ilgi ve güzel duyarlı sözler bizlerin çalışma motivasyonumuzu daha da artırmaktadır. Başkanımız her zaman Kızılay'ın yanında olmuştur. Bu güzel duyarlığından dolayı Kızılay Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.