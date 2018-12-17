Tarım Platformu'ndan Evkur Yeni Malatyaspor'a destek ziyareti

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Evkur Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri adına bir konuşma yapan İhsan Akın, Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınayarak, menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. İyi günde de kötü günde de sonuna kadar takımın yanında olduklarını ifade eden İhsan Akın, "Burası muz cumhuriyeti değil, haraç isteme gibi bir durum varmış. Biz platform olarak üyelerimiz adına saldırıyı yapanları kınıyoruz. Biz takımımızın sonuna kadar yanındayız. Adil Gevrek'e de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" şeklinde konuştu.

Selçuk Günaydın: "Bugün yanımızda olanları unutmayacağız."

Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ise destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evkur Yeni Malatyaspor bu şehrin şerefidir, namusudur. Valimiz başta olmak üzere emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın hep bir ağızdan bizlere destek olmaları mutlu etti. Bizler bugün yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız. Gerçek taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Bu tür olaylar Malatya'mızın saygınlığını zedeleyici olaylar. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların bir daha yaşanmaması yönünde” diye konuştu.