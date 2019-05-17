Tarım teşkilatı iftarda buluştu

Malatya'da tarım sektörü Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Birlik binasında düzenlenen iftar ve istişare programına Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Battalgazi Tarım Meslek Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Feyzi Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Malatya Tarım Platformu yönetimi katıldı. Çiftçi ve üreticilerin de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Malatya'daki tarım sektörü ile bir araya geldiklerini söyledi. İftar programı vesilesi ile bir araya geldiklerini ve sektörün sorun ve sıkıntılarını da konuştuklarını ifade eden Akın, “Tarımın en önemli ayağı olan kırsalda ki yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin özellikle yerel yöneticiler tarafından desteklenmesi gerektiğini her platformda olduğu gibi burada da bir daha yenilemiş olalım. Üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım. İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder anlayışı ile daha çok çalışacağız ve bir olacağız, beraber olacağız. Stratejik silahımız olan gıdamızı daha fazla üreteceğiz” diye konuştu.

İftar sonrası yapılan istişarelerde Malatya tarımı da ele alındı.