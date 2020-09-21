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Tarımsal destekler için son başvuru 9 Ekim

Tarımsal destekler için son başvuru tarihinin 9 Ekim 2020 olduğu açıklandı.


Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Tarım Kanunu'nun 19/g maddesine dayanılarak 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversite, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarına ait Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerine tarımsal destekleme bütçesinden mali destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 Yılı Ar-Ge Destek Programı Proje Çağrısına çıkılmış olup çağrı kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce 09 Ekim 2020 günü saat 18:00'e kadar proje başvuruları kabul edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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