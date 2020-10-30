"Tarladan halka" fasulye ilgi görüyor

Tarım şehri olma yolunda hızla ilerleyen Malatya'da kayısıdan sonra alternatif ürünlere de ilgi artıyor. Doğanşehir ilçesinde 100 yıldır üretilen fasulye hem üreticisini hem de bölge ekonomisini kalkındırıyor. Doğanşehir ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen fasulye hasadının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenlik marketlerde tüketicilerle buluşturulması tüketicileri sevindirdi.

Esenlik marketlerin yapmış olduğu bu girişim sonrasında toplanan hasatların bekletilmeden satışının gerçekleştirilmesiyle çiftçilere ekonomik anlamda katkı sağlanmış oldu. Malatya'nın yerli markası olan Esenlik marketlerin bu girişimi çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi olarak coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına bir taraftan da yerel kültürün tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve hasat döneminin başlaması ile tarlada yoğun mesai harcayan fasulye üreticileri, 1900'lü yıllarda başlayan fasulye üretiminin günümüze kadar sürdürdüklerini dile getirerek, bu yıl hasadın erken gerçekleştiğini belirtti. Doğanşehir fasulyesinin kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade eden üreticiler, bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile ürünlerinin Esenlik süper marketlerde tüketicilerle buluşmasından da mutlu olduklarını söylediler.