Tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen 1 kişi ile tartışan A.K. (41) silahla açılan ateş sonucunda yaralandı.

Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan gece saatlerinde Tevfik Temelli Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavga olayının şüphelisi Y.S.H. 'de olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla da ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.