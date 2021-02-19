Tartıştığı kişinin aracına benzin döküp ateşe verdi

Malatya'da park halindeki bir araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Aracın kundaklanmasıyla ilgili ekipler çalışma başlattı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde park halindeki 44 T 1398 plakalı Fort marka hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevler halindeki aracı söndürdü.

Polis ekipleri yangının nasıl başladığı konusunda çalışma başlatırken, görgü tanıkları üzerinde siyah bir mont bulunan bir şahsın bölgeye gelerek elindeki bidondan aracın üzerine benzin döktüğünü sonrada aracı ateşe vererek yaya olarak kaçtığını belirtti. Bir başka görgü tanığı ise şahsın aracı ateşe verirken üzerindeki montunda alev aldığını ve şahsın ellerinde yanıklar oluştuğunu aktardı.

Araç sahibi ise gündüz saatlerinde H.B. isimli bir şahısla tartıştığını ifade ederek olayı H.B.'nin gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bölgede inceleme yapan ekipler içerisinde benzin kalıntıları olan 3 litrelik bir bidonla bir adet pet şişe buldu.