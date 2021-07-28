Malatya'da yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarihi ve kültürel mirasları, evrensel değerler haline getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'da bulunan tarihi yapıları gelecek nesillere taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve girişimler sonucunda Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınması Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yapmış olduğu çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıllardır kendi haline terk edilen, 1893 yılında yapılan Taşhoron Kilisesi Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Malatya'nın geçmiş yüzyıllarına ışık tutan tarihi eserlerin bir bir ayağı kaldırılması noktasında gayret gösteren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Taşhoron Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Taşhoron Kilisesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Taşhoron Kilisesi'nin geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Şuan itibariyle restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanda peyzaj düzenleme işlemleri de tamamlandı. Şuan için iç tefrişat çalışmalarına devam ediyoruz. Tefrişat çalışmalarımızı da tamamladıktan sonra Taşhoron Kilisesi hizmete açılacak” dedi.

Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Murteza Ede ise yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

Tarihi değerlerin ayağa kaldırılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Taşhoron Kilisesi 1977 yılında Adana Kültür Varlıkları tarafından tescil edilmiş daha sonra değişik zamanlarda gerek röleve gerekse restorasyon noktasında Gaziantep ve Sivas Kurulunda değişik zamanlarda gündeme getirilmiş. Süreç sonunda biz göreve geldiğimizde özellikle Sivas Koruma Kurulundan son nihai kararı alarak Taşhoron Kilisesi'nin röleve ve restorasyon projelerini onaylattık. Onaylama sonrasında projenin ihale sürecini başlattık. İhale süreci de geçtiğimiz yıl başlamıştı ve 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle çalışmalar bitirilmiş oldu. Taşhoron Kilisesi, kültür merkezi ve zaman zamanda ilgili vatandaşlarımız tarafından kilise olarak ziyarete açık olacak. Kilisenin içerisinde kütüphanemiz olacak. Kütüphaneden vatandaşlarımız istedikleri gibi yararlanabilecekler. Vatandaşlarımız Taşhoron Kilisesi'ne geldiğinde geçmişte işlevi noktasında nasıl bir uygulama yapıldığını kilisenin mevcut yapısı içerisinde görecekler. Ayrıca kültür merkezinin genel detayı itibariyle geniş bir çevre alanına sahip. Alan içerisinde çiçeklendirme, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Alan içerisinde kafeterya ve geniş bir kültür bahçesi düzeni oluşturulmuş durumda. İkinci kısım olarak tabir ettiğimiz, Millet Bahçesi olarak değerlendireceğimiz ve halka açacağımız bir park yapısını da Necatibey Ortaokulu ve Nureddin Zengi İlkokulu binasının doğu tarafındaki kısmında planladık. En kısa zamanda gerekli planlama ve proje çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yine milletimize açık bir şekilde, herkesin kullanabileceği, gezip görebileceği ve dinlenebileceği Çavuşoğlu Mahallemize yakışır güzel bir park olacağını, güzel bir Millet Bahçesi olacağını ifade etmek istiyorum. Şuanda Millet Bahçemizle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah Ekim ayı itibariyle çalışmalarımızı bitirerek kendisine mütenasip güzel bir yer olacak. Yeşiliyle, çiçekleriyle, çevre düzenlemesiyle, kütüphaneleriyle, kafeteryalarıyla ve oyun bahçeleriyle güzel bir saha olacak. Çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.