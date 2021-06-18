TDK Başkanı Gülsevin'den öğrencilere tavsiyeler

Dr. Gürer Gülsevin, katıldığı seminerde, genç yaşta olmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini bildirerek, “Gençlere 'sakın dersleri aksatmayın' demiyorum, aksatabilirsiniz. Her şeyin bir telafisi vardır ama geçen vaktin ve gençliğin telafisi yoktur” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nin düzenlediği çevrimiçi gerçekleştirilen "Tecrübe Paylaşımı" seminerine konuşmacı olarak Dr. Gürer Gülsevin katıldı.

Seminere, Prof. Dr. Gülsevin'in yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yılmaz, seminere katılımlarından dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'e teşekkür ederek eğitim ve çalışma hayatıyla ilgili sorular yöneltti.

Gülsevin, akademik hayata başladığı, kuruluşunda asistan olarak görev aldığı ve bölüm başkanı olarak ayrıldığı İnönü Üniversitesi öğrencilerine mesleki deneyim ve tecrübelerini anlatmaktan onur duyduğunu ifade etti.

“Türk Ansiklopedisinin son iki cildini hazırlama fırsatı buldum”

Lisans eğitimi ile ilgili çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Gülsevin, “Biz derslerimize çok önem verirdik. Özellikle gençlerimize hitaben söylemek istiyorum. Ben çok çalışıyordum, gece-gündüz çalışıyordum ama bu başka işler yapmıyorum anlamına gelmesin. Öğrencilik yıllarımda tiyatroda da görev aldım, spor faaliyetlerine de katıldım. Hatta son sınıftayken Türk Ansiklopedisi'nin son iki cildinde ben de çalışma fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin bir telafisi vardır ama geçen vaktin ve gençliğin telafisi yoktur”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gülsevin, genç yaşta olmanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve öğrenciliği yaşamanın önemini belirterek, “Ben hiçbir dersi aksatmadım. Bir defaya mahsus arkadaşlarla koridorun ucunda 'hadi bugün derse girmeyelim' dedik ama köşede hocamızı görünce vazgeçtik, geri döndük. Gençlere 'sakın dersleri aksatmayın' demiyorum, aksatabilirsiniz. Her şeyin bir telafisi vardır ama geçen vaktin ve gençliğin telafisi yoktur. Bu yüzden gençlerin öğrenciliğe yakışmayan şeyler olmamak kaydıyla öğrenciliklerini yaşamalarında fayda var” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilk doktora mezunu

TDK ile 1979 yılında yollarının kesiştiğini belirten Gülsevin, TDK'nın düzenlediği programlara katılmanın ve Türk dili üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmanın meslekî hayatına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Başarılı ve etkili bir eğitim hayatı geçirdiğini kaydeden Gülsevin, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilk doktora mezununun kendisi olduğunu hatırlattı.

Tüm devlet adamları gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dil ve tarihe önem verdiğine ve mirasını Türk dili üzerine çalışmalar yapılması için TDK'ya bıraktığına vurgu yapan Gülsevin, Türk dilinin gelişmesine katkı sağlayacak gençlere TDK tarafından başarı bursu verildiğini belirtti.