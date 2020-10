Tecde altın park törenle hizmete girdi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde yeşil alan kapasitesini arttırmak üzere bugüne kadar 206 adet parkı hizmete sunup 498 bin 405 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandıran Yeşilyurt Belediyesi, Tecde Mahallesinde toplam 11 dönümlük alan üzerine inşa ettiği Tecde Altın Park'ı, Malatyalıların hizmetine sundu.

Yeşilyurt Belediyesi, Tecde Mahallesine gerek mimari yapısı ve görselliği gerekse de yeşil alanları, bisiklet yolları ve sosyal donatıyla muhteşem bir sosyal yaşam alanı kazandırdı.

Çilesiz ve Tecde Mahallelerinin birleşme noktasından geçen Horata Çayının her iki tarafında yaklaşık 11 dönümlük alanda oldukça titiz ve planlı gerçekleşen çalışmalar sonrasında tamamlanan Altın Park, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Yeşilyurt'un doğal kimliğine yeni bir soluk kazandıracak”

Yeşilyurt'un geleceğine güzel bir eser daha emanet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde Altın Park'ın ismiyle müsemma Yeşilyurt'un doğal zenginliklerine yeni bir soluk kazandıracağını söyledi.

Horata Çayının her iki tarafına yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mimari yapısı, görselliği ve sosyal donatıyla park projelerine örneklik teşkil edecek tasarıma sahip Altın Park ile birlikte Yeşilyurt'ta park sayısını 206'ya, yeşil alan miktarını da 498 bin 405 metrekareye yükselttiklerini dile getirdi.

31 Mart 2019 seçimlerinden bugüne kadar 16 park alanını hizmete sunup, toplamda 64 bin metrekare yeşil alanı Yeşilyurt'a kazandırdıklarını belirten Başkan Çınar, “Çok amaçlı sosyal yaşam alanlarıyla Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına durmadan, dinlenmeden, mesai mefhumu tanımadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt'umuzu güzelleştirmek, sosyal yaşam alanlarını artırmak için yeşillendirme ve park hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarımızı her geçen gün ilerletip üst düzey şehircilik modeline ulaşmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Parklarımızın ilçemizin ve bölgemizin sosyokültürel ve çevreyle ilgili özelliklerine en uygun olacak şekilde projelendirilmesi ve hizmete girmesine özen gösteriyoruz. 2014 yılından bugüne kadar 206 parkımızı hizmete sunup, toplamda 498 bin 405 metrekare yeşil alanı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. 1,5 yıllık sürede ise 16 parkımızla 64 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 3,2 iken, şimdi bu rakam 4,62'ye yükselmiştir. Tecde ve Çilesiz mahallelerimizin birleşme noktasında bulunan, Horata Çayımızın geçtiği bölgede ki toplam 11 dönümlük alanı her yönüyle bölgemize değer katacak bir sosyal yaşam alanına dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde bir dönem atıl vaziyette bulunan, hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığı bu bölgemizi dere ıslah çalışmaları, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarımız neticesinde farklı bir hüviyete ulaştırmış olduk. DSİ ile buranın korkuluklarını tamamladık. Horata deremizin her iki tarafını yaşanabilir bir görüntüye ulaştırdık. Altın Parkımız, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'umuzun yaşam kalitesine yeni değerler katacak, hizmet alanları ve sosyal donatılarıyla park projelerine örnek gösterilecek bir anlayışa sahiptir. Park tasarımında Yeşilyurt Belediyemizin turuncu, mavi ve yeşilden oluşan renklerini kullandık, yeşil Yeşilyurt, mavi gökyüzü, turuncuda kayısımızı simgeliyor. Üç rengi kombin ederek burayı modern bir görüntüye kavuşturduk. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, aydınlatmaları, gezinti alanlarıyla Yeşilyurt'umuzun gelişen yüzüne yakışan bir mimari projeyle hizmete sunduğumuz Tecde Altın Parkımız, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Atıl bir haldeydi, altın park ile modern bir görüntüye ulaştı”

Altın Park'ın olduğu bölgenin atıl bir vaziyetten modern bir görüntüye ulaşmasının bölgenin sosyal yaşam seviyesini daha da artıracağını ifade eden Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkürlerini sundu.

“Hep birlikte çalışmanın meyvelerini topluyoruz”

Tecde Altın Park'ın hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, “ Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Teşkilatı olarak birlikte yapılan çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Sadece söylem siyaseti değil, eser siyasetiyle seçim dönemlerinde verilen taahhütlerin yerine gelmesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kıymetli hizmetleriyle Yeşilyurt'un dört bir tarafını sosyal yaşam alanlarıyla donatan Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum” diye konuştu.

“Bölgemize değer katacak güzel bir park alanını daha hizmete sunuyoruz”

Yeşilyurt Belediyesinin güzel yatırımlarına devam ettiğini belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Altın Park her yönüyle çok güzel olmuş, ismiyle müsemma Yeşilyurt'umuzun yeşilliğine çok güzel katkılar sunacak olan bu parkımız, hemşerilerimizin güzel vakit geçirebileceği, spor yapabileceği, zamanını kaliteli bir şekilde geçirebileceği şekilde hizmete girmesinden ziyadesiyle memnun olduk. Nezih ve güzel alanlara sahip böylesine değerli bir yatırımın gerçeğe dönüşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehirlerin kimliklerinin kazanımın da park ve meydanlar çok önemlidir”

Yeşilyurt'ta yeni hizmet alanlarının ardı ardına hizmete girmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, “ Dünya'nın hangi ülkesi ve kentine gitseniz o ülke ve kentle özdeşleşmiş ve o şehri akla getiren parkları mutlaka görürsünüz. Şehirlerin kimliklerinin kazanımın da park ve meydanlar çok önemlidir. Yeşilyurt'umuz da çok güzel park alanlarının hizmete girmesinde büyük bir gayretle çalışan Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarınızı kutluyorum” diye konuştu.

“Başkanımız ve ekiplerini tebrik ediyorum”

Yeşilyurt Belediyesinin çok güzel bir park alanını Malatya'ya kazandırdığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “ Yeşilyurt'umuz hakikaten ismiyle müsemma yeşil bir ilçemizdir. Yeşilyurt'umuz da yeşil alanlarının korunması, mevcut yeşilliğinin daha ileri aşamalara getirilmesi noktasında Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve değerli ekibi yoğun bir çalışma içerisinde. AK Parti Yerel Yönetimler Programlarında temel esas olan yeşilin korunması ve geliştirilmesi temelinde de bütün şehrimizin her bir tarafında mevcut yeşil alanlarının artırılması noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeşilyurt Belediyemiz buradaki sitelerin arasında çok güzel bir yeşil alan oluşturmuş, Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.

“Yeşilyurt güzel bir hizmete daha kavuştu”

Altın Park'ı Malatya'lılarla buluşturan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ise, “ Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinden her zaman gurur duyuyoruz, Tecde bölgemizin sosyal kimliğine yeni değerler kazandıracak güzel bir park alanını hizmete sunulmasından çok mutlu olduk. Horata deremizin aydınlatılması, her iki tarafının yeşillendirilmesi ve sosyal donatılarının eklenmesiyle Yeşilyurt'umuz güzel bir hizmete daha kavuşmuş oluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Her hafta ya bir temel atmaya ya da bir açılışa davet eden Belediye Başkanımızın maşallahı var, Allah nazardan saklasın” ifadelerini kullandı.

“Park ve yeşil alanların artırılması malatya'nın gelişimi için önemli”

Yeşilyurt Belediyesini Malatya'nın gelişmesi ve güzelleşmesi bakımında hayata geçirdiği yatırımlardan dolayı tebrik eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ Malatya'mızda yeni park alanların hayata geçmesi, yeşil alanların artırılması, her yaştan vatandaşımızın dinlenebileceği ve güzel vakit geçirebileceği, çocuklarımızın oynayabileceği alanların artırılması her açıdan değerli ve kıymetlidir. Altın Park başta olmak üzere diğer hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımızı ve değerli çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.

Tecde altın park, dualarla hizmete girdi

Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral tarafından okunan duanın ardından Tecde Altın Park'ın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilip, Malatya ve Yeşilyurt'un hizmetine sunuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Mahalle Muhtarları, basın mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.