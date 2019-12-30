Tecde Derneği'nde başkan değişti

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 3'ncü genel kurul ve seçimi sonunda başkanlığı Mustafa Eserçelik seçildi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesinde 6 yıl önce kurulan Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurul ve seçimi Tecde iş merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Cemal Koyunoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurul ve seçiminde önceki başkan Ali İpek aday olmadı. Mustafa Eserçelik ile Hüseyin İşçi'nin başkanlık için aday olduğu Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin seçimine 250 üye katılıp oy kullandı. Seçim sonucunda, Eserçelik 153, diğer aday İşçi ise 96 oy aldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Mustafa Eserçelik başkanlığındaki Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği asıl yönetim kuruluna, Gaffar Gülşen, Yunus Han, İbrahim Çalışkan ve Kemal Yaldız getirildi. Seçim sonucunda konuşan divan başkanı Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cemal Koyunoğlu, seçimin kaybedeni olmadığını ifade ederek, “Bu bir bayrak ya ve hizmet yarışıdır. Çünkü bu tür görevin nimeti yok, külfeti vardır. Centilmence seçim yapıldı. Her iki tarafı da kutluyorum” dedi. Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığını bırakan ve tekrar aday olmayan Ali İpek de, “6 yıl önce kurulan derneğimiz bugüne kadar birçok hizmetler yaptı. Öğrencilere burs vermekten, fakirlere yardıma, taziye yemekleri vermekten hasta ziyaretlerine kadar birçok hizmetlere katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Derneğimize maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkanı Mustafa Eserçelik ise, seçimin kaybedeni olmadığını, Tecde'nin kazandığını dile getirip, aldığı bayrağı daha yükseklere çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.