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Tecde'de ev yangını

Malatya’da kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'da kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülsuyu Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan tek katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale etti.


Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

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