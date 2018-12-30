Tecdeliler biraraya geldi

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, İnönü Üniversitesi Rektör danışmanı Cemal Koyunoğlu, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alaaddin İpek ve dernek üyeleri katıldı. Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Alaadin İpek'in katılımcılara yapmış olduğu teşekkür konuşmasının ardından Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Eserçelik, dernek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Eserçelik, “2013 yılında kurulan derneğimiz, özellikle kaybolan mahalle kültürünü yaşatmak adına komşu ve hasta ziyaretleri gerçekleştiriyor. Mahallemizde yardıma muhtaç aileleri tespit ederek, gerek yakacak gerekse gıda yardımında bulunduk. Mahallemizde vefat eden olduğunda il dışında ve mahallemiz dışında bulunanların haberdar olması için vatandaşlara SMS gönderiyoruz. Ayrıca mahallemizde bir cenaze olduğunda cenaze yerine masa sandalye ve ses cihazı gönderiyoruz” dedi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise Malatya'nin en eski mahallelerinden biri olan Tecde mahallesinin gerek mahallelilik kültürü gerekse komşuluk kültürünün yaşandığı güzide mahallelerden biri olduğunu söyledi. 2006 yılında imara açılmasıyla birlikte Tecde Mahallesinde çok katlı sitelerin arttığını ve nüfusu en fazla artan bir mahalle haline dönüştüğünü kaydeden Yiğit, "Takriben 20 bin nufusa ulaşan mahallemizde mahallelilik ve komşuluk kültürünün yaşatılması adına kurduğumuz Tecde ve Yardımlaşma derneğimiz sayesinde ara ara Tecdeliler bir araya gelerek dostluklar pekişiyor, geçmiş anılar tazeleniyor" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd.Doç.Dr Cemal Koyunoğlu da yaptığı konuşmada mahallelilik ruhunun yaşatılması, birlik ve beraberlik adına yapılan dernek çalışmalarının önemine değinerek, "Bizleri bir araya getirmesinden çok memnunuz, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği mahallemizde çocukluk arkadaşlarımızla, kapı komşuluramızla bir araya gelmemize vesile olan Tecde Yardımlaşma Derneğinin daha da büyümesi ve yaşatılması için çalışacağız" diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan dernek üyeleri çeşitli öneri ve taleplerini dile getirdi.