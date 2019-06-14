TED Kolejinde yıl sonu gecesi

geleneksel kuru fasulye günü ve yıl sonu gecesi yapıldı.

TED Malatya Koleji ailesi 15. Geleneksel Kuru Fasulye Günü ve Yıl Sonu Gecesinde bir araya geldi. Program okul bahçesinde misafirlere kuru fasulye ikramıyla başladı. Ayrıca okul bahçesinde kurulan öğrenci kulüp stantlarında TED'li öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Bahçedeki etkinlikte TED Malatya Koleji Okul -Aile Birliği tarafından ürün satış stantları kuruldu. Buradaki satışlardan elde edilen gelirlerin tamamı Türk Eğitim Derneğinin burslu öğrencilerine bağışlandı.

Bahçedeki etkinlikler tamamlandıktan sonra TED Malatya Koleji Amfi Tiyatro'ya geçildi. Buradaki program Ortaokul ve Lise Müdürü İbrahim Kayapınar ve İlkokul Müdüresi Sibel Yalman'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra Mezunlar Derneği Başkanı Berke Bozyiğit söz aldı. Bozyiğit, konuşmasında TED mezunu olmanın ayrıcalığından ve kolejde biriktirdikleri güzel anılardan bahsetti. Okul -Aile Birliği adına söz alan Cemşit Karakurt ise Okul-Aile Birliği çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmalardan sonra mezuniyet seremonileri yapıldı. Ana sınıfı öğrencileri ilkokula, 4. sınıf öğrencileri ortaokula,8. Sınıf öğrencileri ise liseye merhaba demenin gururunu yaşadı. Mezuniyet seremonilerinde veliler duygusal anlar yaşadı. Programda yıl boyunca bilimsel, sportif ve sanatsal alanlarda başarı elde eden öğrencilere okul müdürleri tarafından madalya takıldı. Kolejlilerin danslarıyla renk kattığı programın sonunda bütün veliler, mezunlar, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler dj şov ile sahnede gönüllerince eğlendi.