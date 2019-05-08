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TED Kolejlilerden Rektör Kızılay'a ziyaret

TED Malatya Koleji ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Zeynep Durmuş İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

TED Malatya Koleji ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Zeynep Durmuş İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.


TÜBİTAK projelerinde elde ettikleri üstün başarılardan dolayı danışman öğretmenleri Zeynep Durmuş'u ve öğrencileri tebrik eden Rektör Kızılay, öğrencilere üniversiteyi tanıtıp onların gelecekte burada okumalarını arzuladığını belirtti.


Rektör Kızılay ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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