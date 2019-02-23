TED Malatya Koleji tırmanış sporlarında şampiyon

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tırmanış müsabakalarına katılan TED Malatya Koleji öğrencilerinden Ömür Özcan Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Cumurcu Küçükler kategorisinde, Toprak Saylan Özcan ve Begüm Akyol ise Minikler A kategorisinde il birincisi oldular.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Ömür Özcan ve Zeynep Cumurcu'nun Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı ve okullarını temsil edeceği belirtildi.