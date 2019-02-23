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TED Malatya Koleji tırmanış sporlarında şampiyon

TED Malatya Koleji, okul sporların turnuvalarında Tırmanış kategorisinde il birinciliği elde ederek şampiyon oldu.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Tırmanış müsabakalarına katılan TED Malatya Koleji öğrencilerinden Ömür Özcan Yıldızlar kategorisinde, Zeynep Cumurcu Küçükler kategorisinde, Toprak Saylan Özcan ve Begüm Akyol ise Minikler A kategorisinde il birincisi oldular.


Okul yönetiminden yapılan açıklamada, dereceye giren öğrenciler tebrik edilirken, Ömür Özcan ve Zeynep Cumurcu'nun Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı ve okullarını temsil edeceği belirtildi.

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