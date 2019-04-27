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TED Malatya Kolejinden TUBİTAK başarısı

TED Malatya Koleji Ortaokulu TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 2’inciliiği elde etti.

TED Malatya Koleji Ortaokulu TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 2'inciliiği elde etti.


Elazığ'da düzenlenen ve toplamda yaklaşık 12 bin 500 projenin başvurduğu yarışmada 12 bölgede 180 proje finallere kaldı. Türkiye Final Yarışmasında ise TED Malatya Koleji 3 dalda bölge birinciliği ile yer aldı.


Final sergisi sonucunda TED Malatya, fizik dalında ‘Mikrobiyal yakıt hücresi ile elektrik enerjisi elde etme' isimli proje Türkiye İkinciliğine layık görüldü.


Ödül töreninde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından Türkiye ikincisi olan 5 A sınıfı öğrencisi İsmet Altuğ Tunay ve danışman öğretmen Zeynep Durmuş'a ödülleri takdim edildi.

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