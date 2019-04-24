TED Malatya Türkiye Finallerinde

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 13'üncü ortaokul öğrencileri araştırma projelerinin final yarışması Elazığ'da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı. FÜ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan ‘13. TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması final sergisinin açılışına TED Malatya Koleji Fizik, Kimya, Teknoloji ve Tasarım projeleri ile yer aldı.

TÜBİTAK koordinatörlüğünde 12 bölgede gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 16 bin 373 öğrenci katılırken bölgelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda derece alan projeler finale kalmaya hak kazandı. Final sergisinin 22-26 Nisan arasında açık kalacağı belirtildi.