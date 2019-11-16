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TED Öğrencilerinden Hababam Sınıfına büyük ilgi

9.

Uluslararası Malatya Film Festivali için Malatya'ya gelen Hababam Sınıfı filminin usta oyuncuları TED Malatya Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.


Efsane filmin oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman, Dilaver Gür ve Teoman Ayık, Erman Ilıcak Konferans salonunda öğrencilerle sohbet ederek filmle ilgili anılarını anlatıp merak edilen soruları cevapladılar. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan usta oyuncular barkovizyonda gösterilen Hababam Sınıfının sahnelerini izlerken zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar. Daha sonra TED Koleji öğrencileri oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

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