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TED Okulları 32 bin öğrencisiyle iklim için yine grevde

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor...

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.


İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg'in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül'de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek. ‘Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık oluşturmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecekler.


Bu kapsamda Malatya TED Kolejinde de 20 Eylül Cuma günü saat 10.30 da etkinlik düzenlenecek.

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