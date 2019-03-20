İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TED'li öğrenciler eğlenerek öğreniyor

TED Malatya koleji STEM (Fen,Teknoloji,Mühendislik,Mat-ematik)-Deney Araştırma Kulübü öğrencileri derslerini eğlenerek öğreniyor.


TED Kolejinde kurulan STEM- Deney Araştırma Kulübü ile teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.


Öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.


Bu anlamda öğrenciler deneyimler edinerek üretmenin keyfini çıkarıyor. Etkinlikler dahilinde öğrenciler kulüp saatlerinde kimyasal tepkimeleri fil macunu deneyi gibi deneyleri araştırma ve projelerle eğlenerek öğrenme fırsatı buluyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.