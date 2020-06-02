İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek

Malatya Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu hayranlığını hazırladığı bir pankarta döktü.

Malatya Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığını hazırladığı bir pankarta döktü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en son Malatya ziyareti öncesi, hazırladığı pankarta “Alem sana hayran. Senin Allah'ına kurban Başkan” yazan Palulular Derneği Başkanı Mehmet Duran Doğan, ancak mitinge pankartı sokamadığı için Başkan Erdoğan'a hediye edemediğini söyledi.


Erdoğan'ı çok sevdiğini ve her fırsatta kendisine duacı olduğunu söyleyen Doğan, “Tek hayalim külliyeye giderek Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Kendisini çok seviyoruz, Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.