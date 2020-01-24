Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off hedefine yakın

Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Erzurum Gençlik takımını 55-46 mağlup ederek galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan dolayı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını tebrik etti. Cücemen, “8'de 8 yaparak play-off yolunda büyük avantaj yakalayan tekerlekli basketbol takımımızı kutlar başarılarının devamını dilerim. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mücadele ettiği 3.Lig C Grubu'nda oynadığı 8 maçı da kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.