İhlas Haber Ajansı

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Tekmeler şampiyonluk için atılıyor

Malatya’da Liseli Gençler Tekvando il seçmeleri başladı.

Malatya'da Liseli Gençler Tekvando il seçmeleri başladı. Tekmeler il şampiyonluğu için vuruluyor.


Tekvando Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan liseler arası Tekvando Türkiye şampiyonası il seçmeleri başladı. İki gün sürecek olan ve Malatya merkez kapalı spor salonun da yapılan müsabakalarda toplam 80 erkek ve 78 bayan sporcu mücadele ediyor.


Kiloların da dereceye girecek olan sporcular gurup şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

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