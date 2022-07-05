Tekmeleri Türkiye Şampiyonası için vurdular

Malatya'da Tekvando Minikler İl Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. Minik sporcular, tekmeleri Türkiye Şampiyonasına katılmak için vurdular.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda yapılan ve iki gün süren Tekvando Minikler il Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Yaklaşık 250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, dereceye giren sporcular 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amasya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

Tekvando Minikler İl Şampiyonası müsabakaları sonunda dereceye girenlere madalya da verildi.