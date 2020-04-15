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Teknik Lisede günlük 6 bin maske üretiliyor

MALATYA (İHA) – Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezlerine bağlı 30 usta öğretici tarafından meslek lisesinde günlük 6 bin maske ile 60 adet cerrahi önlük üretiliyor.

MALATYA (İHA) – Malatya'da korona virüs ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezlerine bağlı 30 usta öğretici tarafından meslek lisesinde günlük 6 bin maske ile 60 adet cerrahi önlük üretiliyor.


Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde halk eğitim merkezinde görevli 30 usta öğretici tarafından günde 6 bin adet N95 tipi maske ve 60 adet cerrahi önlük üretiliyor. Üretimin yapıldığı okulda incelemede bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, üretim yapılan atölyeyi gezdi. Vali Baruş, atölyeler ve üretim ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Ulviye Işık'tan bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan yeni maske üretim makinesi ile günlük üretimi 3 katına çıkardıklarını belirten Okul Müdürü Ulviye Işık, günde yaklaşık 6 bin adet N 95 tipi maske ve yeni kurulan atölyede ise günlük 60 adet cerrahi önlük üretildiğini kaydetti.


Vali Baruş, okulda üretilen sağlık ekipmanlarının valilik koordinesinde ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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