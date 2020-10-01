Teknofest2020'nin birincilerine ziyaret

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin sponsorluğunda katıldıkları TEKNOFEST2020'de kazandıkları başarılarla isimlerinden söz ettiren Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldiler.

TEKNOFEST2020 Yarışmalarına Yeşilyurt Belediyesinin sponsorluğunda katılan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ebabil Takımı, Sabit Kanat Uçuşunda Türkiye birincisi olurken, Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia' takımı ise 'Huma' isimli uçan arabayla ikinciliği elde etmişti.

Kazandıkları başarılarla Malatya'nın gururu olan okul takımlarıyla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TEKNOFEST'te dereceye giren teknolojik aletleri yakından inceleyip, bilgiler aldılar.

Malatya'ya yaşattıkları mutluluk için öğretmenleri ve öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “ Bu güzel başarıların hayata geçmesinde büyük emek sarf eden okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediyemize teşekkür ediyorum.Biz bu başarıyı daha da artırmak istiyoruz, tabii ki bu destek ve disiplinle oluyor.Daha güzel başarıların gelmesi adına öğrencilerimizin yanındayız.Malatya'mızın isminin TEKNOFEST'lerde, bilişim merkezlerinde, uluslar arası programlarda anılmasını için elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi.

TEKNOFEST'te güzel başarılar elde eden okul takımlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Ebabil Takımımızın Sabit Kanat Uçuşunda birinciliği, Anatolia' takımının ise 'Huma' isimli uçan arabayla ikinciliği elde etmesinin sevincini yaşıyoruz. Ebabil Takımımızın birincilik ödülünü alması sonrasında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'dan talep ettikleri montu da almaları güzel bir gelişme oldu. Selçuk Bayraktar'da sosyal paylaşım hesaplarından ‘montu kaptırdık' diye bir paylaşım yapmıştı. Gençlerimizin uzun bir araştırma ve çalışma neticesinde ortaya çıkardıkları teknolojik aletler ve ulaştıkları başarı, hepimizi ziyadesiyle memnun etmiş ve gururlandırmıştır. Her iki takımımızın elde ettiği bu başarı Malatya'da teknolojik anlamda güzel bir alt yapının olduğunu göstermektedir. Takımlarımız rol model oluşturup, bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin önünü açmıştır. Bu başarılar, gelecekteki güzel başarıların habercisi olacaktır, bizler gençlerimize her zaman inanıyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Malatya'ya bilimsel anlamda ödüllerin gelmesinin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını söyleyen AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır'da bilimsel ve teknoloji alanında ödüllerin alınmasının çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Bilimsel ve teknoloji alanında yeterli güce sahip olan ülkelerin dünyaya hükmettiğini ifade eden Çakır, “Malatya'mızdan iki okul takımımızın TEKNOFEST'te üst sıralarda yer almalarından gurur duyduk. İnsansız hava araçlarından tarıma, teknolojik aletlerin üretilmesinden gıda teknolojilerine, ulaşımdan sağlığa kadar çok farklı alanlarda ki bilişim sektöründe ne kadar güçlü olursak o kadar kalkınacağız ve büyüyeceğiz. Teknolojik aletlerin üretim safhasında ciddi bir çalışma, emek ve gayret sarf eden öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, ortada çok güzel bir ekip çalışması söz konusudur. Öğrencilerimizin buluşlarını inceledik, onlardan da bilgiler aldık. Okul yıllarında teknolojik yarış içerisine giren öğrencilerimizin heyecanı ve mutluluğu bizi gelecek adına umutlandırıyor. Okullarımıza sponsor olup destek vermesinden dolayı başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin farklı alanlarda bilimsel buluşlarını hayata geçirmeleri, bilgi ve becerilerinin artması için daha fazla desteklemeli ve teşvik etmeliyiz. TEKNOFEST gibi çok değerli bir organizasyona çok güzel bir ekip ruhuyla katılarak göğsümüzü kabartan başarıların altına imza atan gençlerimizi kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Ziyaret programlarında, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve okul idarecileri de hazır bulundu.