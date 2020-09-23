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Teknokent için iş başvuruları alınmaya başlandı

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent firmaları için iş başvurusu alınmaya başladı.


İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Teknokent'te her geçen gün firma sayısı hızla artırıyor. Bu nedenle firmalarımızda devamlı bir personel ihtiyacı oluşuyor. Bu ihtiyacı gidermek için yeni web sitemizde iş başvurularında kullanılmak üzere öz geçmiş yükleme alanı aktive edilmiştir” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada şunlar belirtildi: “Bu alana yüklediğiniz öz geçmişleriniz belirlediğiniz geçerlilik süresi boyunca sistemde kalacak ve personel arayan tüm firmalar öz geçmişinize erişebilecektir. Yüklediğiniz öz geçmiş dosyaları sizin belirlediğiniz "CV saklanacağı son tarih" e kadar firma erişimine açık olacak bu tarihten sonra sistemde erişime kapatılacaktır. Bu tarihten sonra tekrar aktive etmek isterseniz yeniden öz geçmiş yükleyebileceksiniz.”


Sözü edilen iş başvurusu için ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

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