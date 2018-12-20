Tekstil sektörü UR-GE eğitiminde buluştu

Ticaret ve sanayi odası başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında toplanan tekstil sektörünün temsilcilerine projenin detayları hakkında bilgi verildi. Sine vizyon gösterimi ile devam eden toplantıda tekstilcilerin sorunları da masaya yatırıldı.

UR-GE projesi aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak rekabet gücünün arttırılmasının hedeflendiği bir proje olup firmaların fuar, eğitim, tanıtım, konukların ulaşım ve konaklama gibi masraflar yüzde 75'i Ticaret bakanlığı tarafından karşılanıyor.