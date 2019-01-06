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Tekvandoda büyük başarı elde ettiler

Türkiye tekvando Federasyonu’nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde Doğuş Spor Kulübü 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti.

Türkiye tekvando Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde Doğuş Spor Kulübü 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti.


Türkiye tekvando Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, Tekvando Malatya İl Temsilciliği tarafından Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.


Erkek ve kadınlarda gerçekleştirilen seçmeler 3 gün sürdü. Seçmelerde, Doğuş Spor Kulübü 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde etti.


Kulüp sporcularının elde ettiği dereceler şöyle:


Genç Bayanlar


Ahsennur Türk-birinci, Ezgi Tosik-birinci,Emine Tosik-ikinci, Asüde Ümihan Güzel-ikinci, Bilge Güngör-üçüncü, Beyzanur Tutal-üçüncü, Büyük Bayanlar, Ayşe Yıldırım-birinci, Ahsennur Türk-birinci, Zülal Türk-üçüncü


Büyük Erkekler


Berat Altuntürk-birinci, Emir Bayansalduz-birinci,Ömer Serdar Dinç-ikinci, Yunus Keleş-üçüncü


Genç Erkekler


Kutluhan Derindağ-ikinci, Yusuf Hayta-üçüncü, Levent Baran Emül-üçüncü, Şerzan Ergül Müdüroğlu-üçüncü


Kulüpten yapılan açıklamada, “Doğuş Spor Kulübü olarak Türkiye tekvando Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde Doğuş Spor Kulübü 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde ettik. Sporcularımız Ocak ayında yapılacak olan Türkiye Tekvando Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bu şampiyonada emeği geçen bizi yalnız bırakmayan bütün velilerimizi teşekkür ederken, teknik kadromuzu tebrik ediyoruz” denildi.

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