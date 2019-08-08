Tekvandoda kuşak sınavı yapıldı

Yoğun bir katılımın sağlandığı kuşak sınavında gençler kuşak atlamak için ter döktü.

Çok Amaçlı Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Ayşe Biri'nin kontrolünde yapılan tekvando kuşak sınavına 45 Sporcu katıldı. Ailelerin katılımı ile coşkuyla yapılan kuşak sınavının sonunda 45 sporcu beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş yaptı. Kuşak Sınavına Yeşilyurt Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül de katıldı. Kuşak sınavının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.