İhlas Haber Ajansı

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Tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtarıldı

Malatya’da tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'da tele takılan şahini itfaiye ekipleri kurtardı.


Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi'nde tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaralı şahini takıldığı tellerden kurtararak tedavisi için Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürdü.


Burada tedavisi yapılan şahin, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

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