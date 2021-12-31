Telefon dolandırıcıları jandarmaya takıldı

Malatya'da telefonda kendini jandarma görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Arapgir ilçesinde meydana gelen olayda, yaşlı bir şahıs 112 ihbar hattını arayarak, telefonda kendini jandarma görevlisi olarak tanıtan ve daha sonra ikametine gelen bir kişiye ‘hırsızlık' olayına karıştığını ileri sürmesi nedeniyle 18 bin TL para verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Yaşlı şahsın şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli şahsı Malatya kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 18 bin TL para ve olayda kullandığı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, paralar ise sahibine teslim edildi.