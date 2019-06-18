Telefon dolandırıcıları tutuklandı

Malatya'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak bir vatandaşın bin 500 TL parasını ve çok sayıda ziynet eşyasını alan 4 dolandırıcıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 3 gün önce yaşandı. Edinilen bilgilere göre telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 şüpheli şahıs isimi öğrenilemeyen vatandaştan 50 Euro, bin 200 TL para, 20 gram bilezik, iki adet altın kolye, iki adet altın bileklik, 4 çift altın küpe, 3 adet küpe ve 3 çeyrek altın aldı.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda künye, iki çift küpe, 3 adet gremse, 3 adet çeyrek altın, iki adet bileklik, iki adet kolye, 50 Euro ve bin 200 TL para bulunarak dolandırılan kişiye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.