Tematik yeni nesil girişimcilik ve prototipleme merkezi protokolü imzalandı

MTÜ'de düzenlenen protokolün imza törenine, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Emrah Dönmez ve FKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancanamak katıldı.

“Yenilikçi yaklaşımların yer aldığı eğitim, seminer ve toplantı içerikleri düzenlenecek”

Projenin amacının başta üniversite öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere girişimci adayları tarafından kullanılabilecek bir tematik ağırlıklı girişimcilik merkezi ve prototipleme atölyesi kurulması olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, proje kapsamında oluşturulacak girişimcilik merkezinde girişimci adayları için farklı içeriklere sahip ve günümüz koşullarına uygun tematik odaklı ve Ar-Ge girişimciliğinde yenilikçi yaklaşımların yer aldığı eğitim, seminer ve toplantı içerikleri düzenleneceğini bildirdi.

“Bölgesel kalkınmaya katkı sunacak”

Karabulut, ana teması “Tarım Teknolojileri” olan proje kapsamında oluşturulacak prototipleme atölyesi ise, tematik girişimcilik merkezi ile bütünleşik olarak girişimcilerin fikirlerini ön tasarımlara dönüştürmesi amacıyla kullanılacağını söyleyerek, atölyede bir girişim fikrinin ön tasarımlarını gerçekleştirmek üzere gerekli makine, teçhizat, ekipman ve hammaddeler yer alacağını vurguladı. Karabulut, bu proje ile geniş kitlelere ulaşarak, hem Malatya'nın hem de bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti ve gerçekleşen protokolün Turizm ve Sanayinin geliştirilmesinde de etkili olacağına değindi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da, protokol ile ilgili bilgiler vermesinin ardından, “Üniversitemizin öğrencileri, akademisyenleri ve girişimci adaylarının hizmetine sunulacak Yeni Nesil Girişimcilik ve Prototipleme Merkezi, bilginin ticarileştirilmesine giden yolda önemli bir köprü görevi üstlenecektir” şeklinde konuştu.

Projenin hedef grupları olarak, akademisyenler, üniversite öğrencileri, akademik odaklı girişimci adayları ve nitelikli çalışmaları ve fikirleri bulunan bölgedeki kişiler proje teması ise “Tarım Teknolojileri” olarak belirlendi.