Temizlik aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da temizlik aracı ile otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaraladı.

Kaza, 10.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 44 PF 121 plaka temizlik aracı ile C.K. yönetimindeki 44 T 0897 Fiat marka ticari araç çarpıştı. Kazada A.K. (51), C.K. (65), A.K. (4) , R.A. (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yarlılardan C.K. ile R.A. hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.