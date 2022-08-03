Tercih Fuarında, öğrencilere Anadolu üniversiteleri tanıtıldı

Malatya Soykan Meydanında düzenlenen tercih fuarı, Vali Hulusi Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve birliğe üye diğer üniversitelerden yetkililerin katılımıyla açıldı.

Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarında Malatya İnönü Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Amasya Üniversitesi'nin de yer aldığı fuarın son durağı ise Malatya oldu.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Rektör Kızılay, “Amacımız orta Anadolu bölgesinin üniversitelerini, üniversitelerin ev sahipliğinde öğrencilere yakından yüz yüze tanıtmak. Bugün Malatya'da tüm üniversitelerimiz koordinatörleri ve temsilcileri bizim gençlerimize bu bölgenin üniversitelerini tanıtacak. Biz de İnönü Üniversitesi olarak iki haftadır bu illerin tümünü gezerek üniversitemize tanıttık. Amacımız İnönü Üniversitesi olarak orta Anadolu bölgesinden daha çok yüksek başarılı öğrenciler almak” dedi.

Vali Hulusi Şahin ise üniversite tercihlerinin önemine değinerek, “Öğrencilerimizin tercihleri için çok anlamlı bir fuar. Öğrencilerimiz tercih aşamasında hangi üniversiteyi seçecekleri konusunda kulak dolma bilgilerle, sosyal medya mecralarından bilgi edinmeye çalışırlar. Bunlar sağlıklı bilgi edinme yöntemleri değil. Anadolu Üniversiteler Birliği, 13 üniversiteyi 13 ilde misafir ederek en doğru bilgiyi en doğru tanıtımı birinci ağızdan öğrencilerimize sunuyorlar. Öğrencilerimiz baksınlar değerlendirsinler kendi pozisyonlarına en uygun üniversiteyi tercih etsinler böylece çocuklarımız üniversite hayatında çok doğru bir başlangıç yapmış olurlar” diye konuştu.