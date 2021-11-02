İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

Malatya’da terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Malatya'da terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Akçadağ ilçesinde şüpheli şahsın evine jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 289 adet tabanca mermisi ve 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirilirken şüpheli şahıs da gözaltına alındı.


Şüpheli şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

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